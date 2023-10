Pijnlijke avond voor SC Cambuur, eerste overwinning Jong Ajax – Voetbal International

SC Cambuur zakt verder weg in het moeras van de Keuken Kampioen Divisie. De ploeg van trainer Sjors Ultee verloor vrijdag bij FC Dordrecht voor de derde keer op rij. Jong Ajax boekte juist de langverwachte eerste zege van het seizoen, terwijl MVV Maastricht voor een tamelijk bizarre comeback zorgde.

De druk op Ultee nam verder toe bij SC Cambuur, dat in negen wedstrijden liefst 21 doelpunten tegen kreeg. Dordt steeg op zijn beurt naar een knappe zesde plek dankzij de derde zege van het seizoen. Rene Kriwak scoorde in de eerste helft twee keer voor de thuisploeg en tussendoor was ook Ilias Sebaoui trefzeker. Silvester van der Water deed voor rust iets terug namens Cambuur.