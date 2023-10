Pijnlijk vertrek Daley Blind staat Ajax-terugkeer vader Danny niet in de weg: ‘Vertrokken voordat dat speelde’

Danny Blind sluit zeker niet uit dat hij opnieuw deel gaat uitmaken van de Raad van Commissarissen van Ajax. De (onder meer) oud-aanvoerder én trainer van de Amsterdammers werd in verband gebracht met verschillende vacante posities in de Johan Cruijff ArenA, maar bevestigt met adviseur Louis van Gaal te hebben gesproken over een terugkeer in de RvC.

Op Ziggo Sport schuift Blind donderdagavond aan om de verschillende wedstrijden in de EK-kwalificatiereeks van zijn analyse te voorzien. Presentator Bas van Veenendaal maakt echter van de gelegenheid gebruik om uit de eerste hand te horen wat er waar is van de verhalen over een (zoveelste) terugkeer van Blind bij Ajax.



Artikel gaat verder onder video



“Er moet natuurlijk een hoop gebeuren. Er zijn problemen met de algemeen directeur, een technisch directeur is er niet”, somt Blind op. “Ik heb dat altijd met plezier gedaan, en dan heb ik het over de RvC-rol, ik benoem het bewust in die volgorde. AD en TD zijn de belangrijkste…