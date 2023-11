‘Pierre van Hooijdonk moet wel vaker bijdraaien, hè?’

Wesley Sneijder is enthousiast over de ontwikkeling van . De recordinternational van Oranje ziet dat Timber een ‘geweldig seizoen’ doormaakt bij Feyenoord; zondag was hij de matchwinner tegen AZ (1-0).

Zondagavond kreeg Timber bij Studio Voetbal al de nodige complimenten. Ook Pierre van Hooijdonk, die het in het verleden vaak oneens was met Rafael van der Vaart over de potentie van Timber, toonde zich positief. Wilfred Genee stipt bij Veronica Offside aan dat Van Hooijdonk ‘bijdraaide’. “Dat moet Pierre wel vaker, hè? Haha”, lacht Sneijder.



De oud-middenvelder is lyrisch over Timber, die in zijn ogen grote progressie heeft geboekt. “Die jongen (Timber, red.) is echt fantastisch, hij is bezig aan een geweldig seizoen. Wat vroeger een probleem was, beheerst hij nu volledig. Hij weet het juiste moment om met de bal aan zijn voeten te gaan lopen, maar weet ook het juiste moment om de bal af te spelen. Nu gaat hij ook nog gek doen…