Piepjonge shorttracker Diede van Oorschot (20) gaat Suzanne Schulting achterna

De piepjonge schaatsster Diede van Oorschot is nu al een van de meest veelbelovende schaatssters van Nederland. Wordt ze groter dan Suzanne Schulting?

Diede van Oorschot schittert op de shorttrackbaan als een van de meest veelbelovende Nederlandse schaatssters van het afgelopen moment. Ze sleept samen met haar Nederlandse ploeg goud binnen op de vrouwenrelay. Daarmee laat ze Zuid-Korea (zilver) en China (brons) achter zich. Het is de zoveelste zegen voor de vrouwenploeg, maar wel de entree van Diede op het wereldtoneel. En de toon is gelijk goed gezet. De kans bestaat dat Diede met een paar jaar groter is dan collega Suzanne Schulting, die ook begon met shorttrack.

Diede van Oorschot begon heel erg onopvallend

Sinds kort is Diede dus een grote speler op het wereldtoneel, maar daarvoor was ze eigenlijk een beetje onopvallend op de shorttrackbaan. Ze haalde nooit de hoogste resultaten, maar daardoor liet Diede zich in ieder geval niet uit het veld slaan. Diede ging maar door en…