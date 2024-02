Piepjonge plakplaatjesartiest wil hele lijf zwart tatoeëren: ‘Ik ben naar de kl*te!’

Remon, beter bekend als Zilver Smit op TikTok, is een nauwelijks uitgepuberde tatoeëerder van Hollandse bodem. De knul

heeft een gigantisch aantal volgers opgebouwd (voornamelijk bestaande uit digitale ramptoeristen) door zichzelf onder te kladden met zwarte inkt. Remon

is namelijk gespecialiseerd in blackwork, wat niet inhoudt dat hij zwart werkt,

maar wel exclusief met zwarte ink aan de slag gaat. Zo ook op zichzelf.

‘Tepels moeten nog zwart’

In een recente video op TikTok laat Remon het resultaat van zijn laatste priksessie zien. Naar eigen zeggen is hij ‘helemaal naar de klote’. Zijn vriendin helpt hem even uit het bebloedde verband en maakt wat goedkeurende geluidjes. Wel laat ze tussen neus en lippen door weten dat ze het zou waarderen als hij zijn tepels ook nog laat volkladden. Een vrouw naar zijn hart.

Verminking

In de reacties onder de video laten volgers weten wat ze ervan vinden. Zo is ene Annie helemaal…