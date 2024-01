Picnic Haalt 355 Miljoen Euro op voor Groei en Robotisering

Leestijd: < 1 minuut

Onlinesupermarkt Picnic heeft 355 miljoen euro opgehaald bij zijn aandeelhouders in een nieuwe financieringsronde. Onder de investeerders zijn de Duitse supermarktgigant Edeka en de filantropische stichting van Microsoft-medeoprichter Bill Gates. Dat bevestigt topman Michiel Muller van Picnic na berichtgeving in Het Financieele Dagblad (FD).

Met het geld wil het bedrijf de activiteiten in Duitsland en Frankrijk verder uitbreiden. Zo gaat Picnic distributiecentra bouwen en hubs openen in steden als Berlijn, Parijs en Hamburg, vertelt Muller. De onlinesupermarkt is sinds 2018 actief in Duitse steden in Noordrijn-Westfalen en sinds 2021 in het Franse Lille, waarna het bedrijf ook in de regio Parijs boodschappen ging bezorgen.

Daarnaast gebruikt Picnic het nieuwe kapitaal voor robotisering. Het bedrijf gaat onder meer investeren in geautomatiseerde distributiecentra, zoals in het Duitse Oberhausen.

Groei

Het afgelopen jaar groeide Picnic met 40…