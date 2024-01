Phoenix Group PLC investeert fors in Bitcoin-miners

Phoenix Group PLC, een toonaangevend cryptocurrency-mining- en blockchain-bedrijf genoteerd aan de Abu Dhabi Securities Exchange (ADX), heeft een grote stap gezet om zijn positie in de Bitcoin-miningsector te versterken. Het bedrijf kondigde een aanzienlijke investering van $187 miljoen aan om zijn hashing-macht te vergroten.

Phoenix kan vooraanstaande speler worden

Deze stap werd mogelijk gemaakt door de dochteronderneming van Phoenix Group, Phoenix Computer Equipment, die op 9 januari 2023 een openbaarmaking deed op de ADX. Via Cypher Capital DMCC sloten zij een overeenkomst met Bitmain Development PTI Ltd voor de aanschaf van de nieuwste miningmachines. De afronding van deze overeenkomst stelt Phoenix in staat om een vooraanstaande speler te worden in de wereldwijde Bitcoin-miningsector.

In december 2023 deed Phoenix Group ook een grote aankoop van $380 miljoen aan hardwareapparatuur van WhatsMiner. Deze investering richtte zich op het uitbreiden van hun portfolio van…