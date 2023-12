Philips Sonicare 9900 Prestige review: poetsen met een app

Veel luxer dan de Philips Sonicare 9900 Prestige worden elektrische tandenborstels niet.

Tot 62.000 poetsbewegingen per minuut en een app die je helpt met poetsen: de Philips Sonicare 9900 Prestige is niet de eerste de beste elektrische tandenborstel. Tijd voor een test.

Gebruik je een gewone tandenborstel of een elektrische borstel? Waar tandartsen toch vaak een elektrische variant aanraden, zijn er nog steeds veel mensen die met een ‘analoog’ tandenborstel blijven borstelen. Ik ben een van die mensen. Kan de Philips Sonicare 9900 mijn vele twijfels wegnemen?

Tanden poetsen is voor mij namelijk een soort noodzakelijk kwaad. Natuurlijk is het fijn als je mond fris is, maar er zijn ook nadelen. Zo ben ik geen fan van dat gevoel van die borstel over mijn tanden. Eigenlijk vind ik het al niet fijn als mensen hun tanden poetsen op televisie, laat staan in mijn buurt. Het geluid, dat geschraap over die kiezen en dan nog al die tandpasta vermengd met…