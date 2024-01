Philips schikt in VS, maar orderniveau stelt teleur

Philips heeft in het vierde kwartaal 2023 opnieuw een daling van de orderinname op jaarbasis moeten incasseren: -3%, waardoor het cijfer voor heel 2023 op -5% uitkomt. Daarmee is het al het zesde kwartaal op rij dat Philips de nieuwe orders ziet krimpen.

Dat leidt tot teleurstelling bij beleggers, want in de eerste handelsuren van Euronext Amsterdam daalt het aandeel Philips met ruim 5% naar €19,90, waarmee het de grootste daler in de AEX is.

Tegelijk met de jaarcijfers meldt Philips dat het een schikking heeft getroffen met het Amerikaanse ministerie van justitie en de Amerikaanse toezichthouder FDA (Food and Drug Administration) met daarin een stappenplan met acties en verplichtingen om de problemen rondom de apneu-apparten op te lossen. Philips zal bestaande apparaten repareren of vervangen, maar voorlopig geen nieuwe meer verkopen.

De financiële consequenties van de overeenkomst behelsen volgens Philips 100 basispunten aan kosten in 2024, naast een voorziening van €363…

