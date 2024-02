Philips onder zware druk – CashCow.nl

Het aandeel Philips KON (PHIA) viel met zoveel als 4,4% en eindigde op 20,11 euro.

Investtech: “De vorige keer dat het aandeel net zoveel daalde was op 6 oktober 2023, toen de daling 6,9% was. Er was bovendien een hoge omzet. Totaal werd er voor ongeveer 141 miljoen euro in het aandeel gehandeld, wat vier keer zoveel is als de normale omzet per dag. Het ziet er ook technisch gezien niet zo goed uit. Het aandeel is trendmatig positief op de middellange termijn, maar heeft de steun rond 20,90 euro verbroken.”

De reactie heeft alles te maken met de teleurstellende resultaten die gisteren zijn gepubliceerd. De kwartaalwinst van 0,41 euro per aandeel ligt 0,10 euro beneden de verwachtingen. Charttechnisch is het slecht dat de koerstrend aan een daling is begonnen.

