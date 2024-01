Philips OLED908 review: hoogstaand beeld én geluid

De Philips OLED908 is een zeer complete OLED TV, die uitblinkt dankzij de piekhelderheid van het META-paneel met MLA, en door de bovengemiddeld goede audiovoorzieningen.

De Philips OLED908 is, zolang de OLED938 op zich laat wachten, het topmodel van de 2023 Philips TV-lineup. Het toestel combineert MLA OLED-prestaties met een ingebouwde Bowers & Wilkins soundbar, wat resulteert in fraai beeld én geluid.

Kenmerkend aan de topmodellen oled tv van Philips van 2023 is toepassing van mla-technologie. Dit is aanwezig in de nog altijd niet verschenen OLED938, maar ook in de wél beschikbare OLED908. De twee verschillen vooral in de rijkdom van de uitrusting, al is de door ons geteste Philips 65OLED908 al bijzonder compleet. Het 120Hz-paneel is voorzien van ruime gamer features, een knap Bowers & Wilkins audiosysteem, Google TV en – vanzelfsprekend, want Philips – Ambilight Next Generation op drie zijden van het toestel. Hoe de Philips OLED908 in de praktijk…