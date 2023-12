Philips nog ver van weerstand

Het aandeel Philips KON (PHIA) was 3,8% hoger met een slotnotering van 21,41 euro.

Het aandeel verbrak hiermee de eerdere top van 21 juli en bereikte een nieuwe hoogste jaarkoers. De afgelopen week is het aandeel 14,2% gestegen. Het ziet er ook technisch gezien goed uit. Het aandeel is trendmatig positief op de middellange termijn, heeft de weerstand rond 20,80 euro verbroken en een verdere stijging is waarschijnlijk.

Belangrijke weerstanden liggen op 26 en 35 euro.

