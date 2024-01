Philips Hue Secure nu verkrijgbaar, Hue Dymera wandlamp komt eraan

De Philips Hue Dymera wandlamp is binnen en buiten te gebruiken.

Het immer uitdijende Philips Hue ecosysteem krijgt er weer de nodige uitbreidingen bij. Blikvanger is de Hue Dymera wandlamp, maar ook de Hue Secure producten zijn nu verkrijgbaar.

Op IFA 2023 kondigde Philips Hue aan uit te breiden naar beveiligingsproducten. De Hue Secure schijnwerpercamera (floodlight) en de Philips Hue Secure camera zijn nu ook daadwerkelijk verkrijgbaar. Tegelijkertijd introduceert de marktleider in slimme verlichting een wandlamp voor binnen- én buitengebruik, de Philips Hue Dymera. In een moeite door komt het nog met twee accessoires, een voor filamentlampen en een voor het Perifo railsysteem.

Philips Hue Secure: solo en als pakket

De Philips Hue Secure camera’s zijn er in twee smaken. Een bedrade Philips Hue Secure camera, en een Hue Secure schijnwerpercamera die in één apparaat verlichting en camera combineert. De eerstgenoemde is leverbaar als onderdeel van…