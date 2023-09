Philips Hue Secure: licht, camera, actie?

Onder de naam Philips Hue Secure gaat Signify, het bedrijf achter de bekende slimme lampen, de markt voor thuisbeveiliging op.

Signify, het bedrijf achter Philips Hue, heeft waarschijnlijk veel naar Hollywood gekeken: het begon met lights, en nu zijn ze toe aan camera’s. Action! Kortom, het begon met lichten, op IFA 2023 introduceert het merk onder de vlag Philips Hue Secure beveiligingscamera’s en contactsensoren. Daarmee wordt het een breder inzetbaar smarthomemerk.

Philips Hue Secure: van lampen naar camera’s

Philips Hue is bekend van de lampen: voor elke lamp en fitting in huis heeft het merk wel een Hue-variant. De lampen zijn er in koude en warme wittinten, maar ook in allerlei kleuren. De veelzijdigheid en het gebruiksgemak hebben het ondanks de stevige prijsstelling tot een populair product gemaakt.

Er zijn lichtstrips, plafondlampen, staande lampen en buitenlampen in allerlei soorten en maten, maar allemaal met één belangrijke…