Philips hard onderuit. Wat nu?

Het aandeel Philips KON (PHIA) viel met zoveel als 6,9% en eindigde op 17,29 euro.

Investtech: “De vorige keer dat het aandeel net zoveel daalde was op 12 oktober 2022, toen de daling 12,3% was. Dit was de vijfde dag op een rij dat het aandeel daalde. Het aandeel genereerde een verkoopsignaal met een toenemend handelsvolume bij de doorbraak van de steun bij 18,50 euro in een dubbele-top patroon. Een verdere daling tot 16,43 euro in de loop van vier maanden is waarschijnlijk. Er was bovendien een hoge omzet. Totaal werd er voor ongeveer 108 miljoen euro in het aandeel gehandeld, wat drie keer zoveel is als de normale omzet per dag.”

