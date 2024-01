Philips Fidelio L4 review: NC koptelefoon met verborgen mogelijkheden

Philips Fidelio L4

Philips plaatst de Fidelio L4 noise-cancelling hoofdtelefoon in het topsegment. Deze uitdager voor Bose en Sony lijkt sterk op z’n Fidelio L3-voorganger, maar heeft een aantal extra’s cadeau gekregen. Is dat voldoende om in de hoogste klasse mee te spelen?

Noise-cancelling hoofdtelefoons blijven heel populair. De zoektocht naar meer rust bij het (thuis)werken en het forensen heeft daar zeker mee te maken. Concentreren als iedereen rond je druk zit te bellen of te stofzuigen, makkelijk is het niet. Daar komt bij dat je nu veel vaker een online meeting moet bijwonen of een instructievideo moet bekijken. Meteen nog een reden om een NC-hoofdtelefoon zoals de vorig jaar geïntroduceerde Philips Fidelio L4 op te zetten.

Met een adviesprijs van 349 euro is de Fidelio L4 geen goedkope koptelefoon. Het positioneert zich in het topsegment, waar onder meer de Sony WH-1000XM5, Bose QuietComfort Ultra Headphones, de Bowers & Wilkins Px7 S2e…