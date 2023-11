Philips Evnia 32M2C5500W: gaming monitor met voor elk wat wils?

De Philips Evnia 32M2C5500W volgt de 32M1C5500VL op. Vergeleken met dat model is het een flinke verbetering – maar de concurrentie heeft ook niet stilgestaan.

De nadruk bij Evnia ligt nog altijd op de dure topmodellen, maar het assortiment wordt wel stapsgewijs opgevuld. De Evnia 32M2C5500W is het nieuwste model van Philips’ gaming monitoren merk.

De Philips Evnia 32M2C5500W is een groot formaat gaming monitor met een relatief bescheiden resolutie en een hoge verversingssnelheid. Op papier heeft het scherm veel gemeen met de eerder dit jaar geïntroduceerde AOC Agon AG325QZN, met als groot verschil dat het Evnia scherm gebogen is, waar de Agon vlak is. De hdr-capaciteiten zijn in elk geval in de basis vergelijkbaar. Aardig detail: de 32M2C5500W volgt de 31M1C5500VL op, die als Momentum het levenslicht zag maar her en der nu als Evnia in de schappen staat.

Philips Evnia 32M2C5500W: sterk gebogen, met basale HDR

Dat we vergelijken met AOC is natuurlijk…