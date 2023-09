Philips 55OLED808 review: helderder OLED zonder MLA

De Philips OLED808 heeft een nieuw, sneller platform, Google TV en een verbeterder omgevingslichtsensor.

De OLED808 is het toestel waarmee Philips dit jaar alle wenselijke features in een oled-tv voor een scherpe prijs wil aanbieden. Met een nieuwe chip en nieuwe functies moet hij de al uitstekende OLED807 van vorig jaar overtreffen. Of dat ook lukt, lees je hier.

De OLED800 serie bevat de toegankelijker geprijsde oled televisies van Philips. Anders dan het topmodel van dit jaar beschikt nieuwste incarnatie OLED808 dan ook niet over een (prijzig) mla-paneel. Toch wist Philips de helderheid te verbeteren in vergelijking met de OLED807 van vorig jaar. Bovendien beschikt dit toestel over een snel 120Hz-paneel, veel gamer features, een bovengemiddeld audiosysteem, Google TV en – natuurlijk, zouden we bijna zeggen – Ambilight. We testten de 55-inch uitvoering, de Philips 55OLED808.

Philips OLED808 design: een ingetogen ontwerp

Dit jaar geen chroom…