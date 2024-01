Philips 49B2U6900CH vs 49B2U5900CH: dit zijn de verschillen

De Philips 49B2U6900CH is een luxe superwide monitor met alle aansluitingen voor de veeleisende kantoortijger.

In november vorig jaar kondigde Philips de 49B2U5900CH aan, een superwide monitor met een handig ‘Busy Light’ lampje. Nu is er de 49B2U6900CH met dezelfde voorziening. Om de verschillen te vinden, heb je ook een lampje nodig. Of dit artikel.

Philips gelooft als geen ander merk in superwide beeldschermen. Natuurlijk, je vindt ze ook bij iiyama, LG en Samsung, maar het assortiment van MMD Display (dat de Philips monitoren op de markt brengt) is ongekend uitgebreid. Misschien wel iets te uitgebreid, want sommige modellen lijken wel erg op elkaar. Neem de recent aangekondigde Philips 49B2U6900CH. Die verschilt één cijfer met de 49B2U5900CH van november vorig jaar, en is op het eerste gezicht identiek. Toch zijn er ook verschillen.

Philips 49B2U6900CH versus 49B2U5900CH:…