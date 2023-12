Philadelphia Fed-index verslechtert

(ABM FN) De index voor de bedrijvigheid in de industrie in de regio rond Philadelphia is in december verslechterd. Dit meldde de Philadelphia Federal Reserve donderdag.

De zogeheten Philly Fed index daalde van -5,9 naar -10,5. Er was vooraf door economen gerekend op een indexstand van -4,0.

Een positieve stand van de Philadelphia Fed index betekent dat een meerderheid van de ondernemers een groei van de bedrijvigheid verwacht. Een negatieve index wijst op economische krimp.

Economen gebruiken vaak regionale economische onderzoeken, zoals de Philadelphia Fed index, als indicator voor nationale cijfers die later bekend worden gemaakt.

Bron: ABM Financial News