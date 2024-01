Pharming | Farmaceut wint beleggers voor zich met jaarrapport

De farmaceut rapporteerde hoger dan verwachte voorlopige jaaromzet van $245 mln voor 2023. Dat is 19% meer dan in 2022 dankzij 10% groei van het middel Ruconest. Pharming blikt verheugd terug op een sterk 2023. Na een zwakke jaarstart door tijdelijke terugbetalingsproblemen (omzet -8,8% tot $42,5 mln in het eerste kwartaal) van Ruconest in de Verenigde Staten, herstelde de omzet stevig in de tweede jaarhelft. Dat laat het bedrijf nu toe een groei van de jaaromzet van 10% op jaarbasis in het vooruitzicht te stellen tot circa $227 mln, ruim boven de voorziene lage enkelcijferige groei.



Met dank aan een uitgebreider verkoopteam steeg het aantal artsen dat Ruconest voorschrijft met 13% en het aantal nieuwe patiënten met 25%. In april 2023 startte de…