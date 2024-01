PGIM: Grote verschuiving assets door rente

Zodra centrale banken beginnen met het verlagen van de rente, is de weg vrij voor de ‘moeder aller assetallocatieveranderingen’. Tenminste, als beleggers de samenstelling van hun portefeuille weer normaliseren en aandelen en cash verruilen voor obligaties, zegt Robert Tipp, Chief Investment Strategist bij PGIM Fixed Income.

De lange rentes in de westerse obligatiemarkten hebben volgens hem gepiekt in oktober 2023. Dat moment markeerde het begin van een nieuwe bullmarkt in obligaties.

“Wat er nu komt, is niet ingewikkeld”, zegt Tipp. “Ja, er zal van kwartaal tot kwartaal volatiliteit zijn, maar in de komende tien jaar zouden langetermijnbeleggers in vastrentende waarden de huidige yields moeten kunnen omzetten in mooie gerealiseerde rendementen. Daarom blijft het een strategisch koopmoment voor obligaties.”

Op de korte termijn zullen de marktrentes evenwel een pas op de plaats maken, of zelfs weer iets oplopen na de verbluffende rally in het vierde kwartaal van afgelopen…