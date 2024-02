PGIM: Beursgenoteerd vastgoed te koop met grote korting

Beursgenoteerde REITs wereldwijd handelen gemiddeld genomen tegen een grote korting versus privaat vastgoed, wat tot een periode van aanzienlijke outperformance voor vastgoedaandelen kan leiden. Telkens als de ‘discounts’ in het verleden zo hoog waren, presteerden vastgoedaandelen in de drie jaar daarna 25% tot 50% beter, aldus PGIM Real Estate in zijn meest recente Global Real Estate Securities Market Review.

“Als we disconnecties van deze omvang zagen tussen publiek en privaat vastgoed, dan nam het aantal fusies en overnames en de consolidatieactiviteit toe zodra de kapitaalmarkten stabiliseerden. In de huidige omgeving kijken we vooral naar consolidatie binnen beursgenoteerde vastgoed. In de afgelopen achttien maanden hebben we al zes public-to-public consolidatietransacties gezien, waarbij de premie 15% tot 50% bedroeg. We verwachten dat deze trend zich zal versnellen nu de ‘haves’ doorgaan met het kopen van de ‘have-nots’, door aandelen uit te geven om bedrijven…