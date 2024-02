Pfizer-CEO Bourla zegt dat het bedrijf voorbereid is als een aangepast COVID-vaccin nodig is

In februari hebben Pfizer (PFE) en partner BioNTech (BNTX) de EUA-aanvraag uitgesteld in afwachting van gegevens over het regime met drie doses.

De omzet van het bedrijf uit over dit jaar komt uit op 60 miljard dollar. Zo blijkt uit de meeste recente rondgang langs de analisten. Dit is beperkt meer dan de omzet over 2022 toen het concern 58.5 miljard dollar ontving.

Historische omzetten en resultaten Pfizer in beeld plus taxaties 2023

Pfizer Nederland Rotterdam ©

Pfizer

De analisten gaan voor 2023 uit van een nettowinst van 12.59 miljard dollar. Volgens de laatste rondgang langs de analisten stevent het bedrijf af op een winst per aandeel van 2.2 dollar. De koerswinstverhouding komt zodoende op 12.57 te liggen.

Fors dividend Pfizer

Per aandeel verwachten de analisten een dividend van 1.7 dollar. Het dividendrendement ligt zodoende op 6.15 procent. Het doorsnee dividendrendement van de farmaciesector ligt op een zeker aantrekkelijke 2.07 procent. Het is de verwachting dat…