Peter Gillis support Marokko tijdens aardbevingcrisis

Peter Gillis probeert drastisch zijn bevlekte naam te zuiveren. De criminele worstenbroodverslinder slaat de handen ineen met vlogger en fitnessjunkie Mo Bicep. Samen beginnen zij een inzamelingsactie voor de slachtoffers in Marokko, wiens leven compleet in puin kwam te liggen door een verwoestende aardbeving.

Kom langs en doneer

Mo Bicep gooit een video op Instagram waarin hij op een industrieterrein staat met Gillis en zijn vriendin Wendy van Hout. Hij schrijft er een schreeuwerige oproep bij: “STEENEN HOOFD 14 BREDA !!! Kom langs om jou spullen te doneren of rij langs een winkel en koop wat spullen die je hier kan komen doneren en dan hebben we het vooral over: TENTEN, GENERATORS, LAMPEN, SLAAPZAKKEN!”

Poen plempen

Bicep vindt het onbeschrijfelijk wat er in Marokko gaande is. Hij besluit daarom in zee te gaan met de beruchte vakantieparkbaron uit Brabant. “We moeten massa hebben,” zegt deze in de video op de achtergrond. “Want massa is kassa!”

…