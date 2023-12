Peter Gillis moet vakantiepark Prinsenmeer per direct sluiten

Een catastrofe die qua omvang gelijk is aan die bolle zelf: Peter Gillis verliest zijn belangrijkste recreatiepark. Vakantiepark Prinsenmeer in Ommel moet dicht. Het gaat om het park waar bijna alle afleveringen van Familie Gillis: Massa is Kassa zijn opgenomen.

Streep door de vergunningen

De reden: de gemeente vreest dat Gillis zijn vergunningen gebruikt voor criminele activiteiten, zo meldt het AD. Het is de eerste keer dat een park van Gillis helemaal sluit. In het verleden trokken gemeenten al horecavergunningen in en bleef een nieuw park in Valkenburg gesloten. Nu verliest Gillis zowel horeca- als milieuvergunningen en de cruciale exploitatievergunning voor Prinsenmeer.

Nieuwe regels, grote problemen

De gemeente Asten voerde nieuwe regels in voor vakantieparken. Hierdoor moest Gillis voor Prinsenmeer – dat hij 37 jaar in zijn bezit heeft – plots een vergunning aanvragen. Hij doorstond de Bibob-toets niet.

Wat…