Peter Gillis koopt nieuw kapsel voor zichzelf, overheid doet niets

Normaliter is de bol van Peter Gillis gladder dan een opgepoetste motorhelm. Die dagen zijn inmiddels geteld. Gillis is de van de week langs een luxekapper gegaan en heeft zichzelf een verfijnd toupetje laten aanmeten. “Ik vin t wel wa hebben!”

De ondernemer bracht een bezoekje aan een haarsalon in Best. Deze tent is gespecialiseerd in haarstukjes en haarverlengingen. Wendy van Hout, de vriendin van de kale kassavuller, laat hier zelf ook haar extensions plaatsen. Nu is het de beurt aan Petertje om zijn nakende kruin in het nieuw te steken.

‘Wel lekker warm’

De kapster installeert een soort uitgebluste Facebookmoeder-coupe op het hoofd van Gillis. “Wel lekker warm,” vindt hij. “Ja, da’s handig want da bespaard stookkosten,” vult de kapster hem aan. Hij vindt het zelf ‘wel wa hebben’, maar vindt de rest van Nederland van deze look?

Ferry Gillis

Wendy plaatst de video van het kappersbezoek op TikTok….