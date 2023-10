Peter Gillis komt je opzoeken: ‘Wil je me ontmoeten?’

Dat er in de familie Gillis altijd een liefde voor coke koken is geweest mag geen geheim meer zijn. Sterker nog, campingbaas Peter Gillis heeft zijn liefde voor kokkerellen onlangs omgezet in een heus kookboek en trekt daarmee binnenkort het land in.

Barbecues

Peter verkondigt vandaag vol trots op Instagram: “Op 2 november, aan de vooravond van de Kookboekenweek, is het eindelijk zover! Ik lanceer mijn gloednieuwe kookboek “Hatseflats!” Van spontane barbecues tot de heerlijkste Hollandse klassiekers. Mijn boek zit boordevol favoriete gerechten voor het hele gezin. Geen gedoe, gewoon lekker eten dat je makkelijk zelf kunt maken.”

Ongeduldige kokers

Gillis, die momenteel in een rechtszaak met Nicol Kremers is verwikkeld, vervolgt: “Wil je me persoonlijk ontmoeten en je exemplaar laten signeren? Bekijk de data en locaties van mijn signeertour via de link in mijn bio, en kom langs!⁣⁣Het boek is dus verkrijgbaar in diverse boekwinkels, maar voor de…