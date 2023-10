Peter Gillis heeft er zin in en wil zijn DNA uitwisselen met 100 man

Peter Gillis onderhoudt graag goed contact met zijn volgers. De afstand tussen de fan en the man himself kan daarom makkelijk overbrugt worden. De campingcrimineel strijkt zichzelf over het hart en besluit zijn DNA uit te wisselen met maar liefst 100 gelukkigen.

100 man trakteren op DNA

De psycholoog Steven Milgram heeft bepaald dat elk persoon zo’n 6 handdrukken van elkaar verwijderd is. Tussen jou en je held Peter Gillis zitten dus ook maar 6 handjes. Gelukkig hoef je even geen handen meer te schudden om DNA uit te wisselen met de realityster. Hij belooft namelijk 100 mensen te gaan trakteren op zijn esoxyribonucle├»nezuur.

Gesigneerde versie

Hoe dan? Nou, het is vanaf nu mogelijk om zijn kookboek ‘Hatseflats’ te bestellen. De eerste 100 kopers krijgen een gesigneerde versie.

Wil jij een boek waar Petertje boven heeft zitten ademen? En waarin een krabbeltje is gezet door zijn kleffe knuistjes? Dan weet je wat je te doen staat. Hier moet je…