Peter Garnry (Saxo Bank): ‘Meta meest positieve verrassing kwartaalcijferseizoen’

Het kwartaalcijferseizoen verloopt goed. Tot dusver is er nog geen enkele negatieve verrassing geweest, meent Peter Garny, hoofd Aandelenstrategie van Saxo Bank. Met name Meta, het moederbedrijf van Meta , verraste donderdagavond nabeurs positief.



De afgelopen weken hebben veel bedrijven hun resultaten over het laatste kwartaal van 2023 bekendgemaakt. “Het kwartaalcijferseizoen ziet er tot dusver goed uit. Je ziet over de gehele linie een mooie winstgroei, in vergelijking met het derde kwartaal van 2023. Ook de vooruitzichten zien er goed uit”, vertelt Garnry in de dagelijkse podcast van Saxo Bank.



Meta Platforms, het moederbedrijf van socialmediaplatform Meta , kon Garnry het meest bekoren bij de Amerikaanse techreuzen. Meta zag in de laatste drie maanden van 2023 zijn winst zien verdrievoudigen. In totaal ging er voor meer dan $14 miljard in de boeken. Dat resultaat stelt Meta in staat voor het eerst kwartaaldividend…