Peter Garnry: ‘Bayer nu aandeel voor de zeer geduldige belegger’

Bayer is een nachtmerrie voor aandeelhouders sinds de overname van Monsanto vijf jaar geleden. Drie Amerikanen die kanker kregen na langdurig gebruik van de onkruidverdelger Roundup werden afgelopen vrijdag elk een vergoeding van 500 miljoen dollar toegewezen. Daarnaast is Bayer getroffen door de beëindiging van een fase 3-studie van een geneesmiddel. De markt had verwacht dat dit twee patenten zou compenseren die zouden aflopen in de farmaceutische divisie, zegt Peter Garnry, hoofd Aandelenstrategie van Saxo Bank.

“Alles wat mis kan gaan is misgegaan voor Bayer, waardoor de verwachtingen tot een zeer laag niveau zijn gedaald. De Duitse farmagigant is een zaak geworden voor de geduldige belegger. Zijn hoop is gevestigd op de aankondiging van een opsplitsing van de groep in maart volgend jaar.

De nachtmerrie als gevolg van de overname van het Amerikaanse biotechbedrijf Monsanto blijft Bayer achtervolgen. Een jury uit Missouri beval Bayer vrijdag om 1,56 miljard dollar aan drie…