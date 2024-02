Peter Brandt voorspelt: Bitcoin zal $200.000 bereiken deze marktcyclus

Bitcoin (BTC) blijft indruk maken met zijn enorme opmars. Na een sterke start van 2024, blijft de waarde van de cryptomunt gestaag stijgen. Vandaag bereikte de BTC koers zelfs een waarde van $57.000.

Als het aan de beroemde handelaar Peter Brandt ligt, kunnen we in de huidige marktcyclus nog een veel grotere prijsstijging verwachten.

Bitcoin lijkt klaar voor een enorme prijsstijging

Brandt richt zijn pijlen op een mogelijke koersstijging naar $200.000. Een sleutelfactor in zijn analyse is de constatering dat Bitcoin een 15 maanden lang prijskanaal heeft doorbroken. Deze doorbraak is van groot belang, aangezien het duidt op een verschuiving in de marktdynamiek en het doorbreken van eerdere weerstandsniveaus.

Hoewel Brandt optimistisch is, koppelt hij een belangrijke voorwaarde aan de geldigheid van zijn vernieuwde voorspelling. Indien BTC de week afsluit onder de laagste prijs van de voorgaande week, ongeveer $50.500, zou dit zijn recente analyse kunnen…