Peter Bosz wees in 2022 huidige nummer drie van Premier League af

Peter Bosz heeft in 2022 een aanbod van het Engelse Aston Villa afgewezen, zo heeft de trainer van PSV verteld in gesprek met het Algemeen Dagblad. Duidelijk was in het verleden al dat Bosz met de huidige nummer drie van Engeland had gesproken, maar niet dat Bosz zelf de stekker uit de onderhandelingen met The Villians heeft getrokken.

Aston Villa stond op het moment dat het Bosz benaderde bijna onderaan in de Premier League. De trainer had de club uit Birmingham uitvoerig geanalyseerd, maar kwam tot de conclusie dat er veelal langen ballen gespeeld werden op Villa Park en dat vooruit verdedigen niet tot de mogelijkheden behoorde. Daardoor paste de club niet goed bij de succesvolle trainer van PSV: “Ik dacht: kan ik daar nou het voetbal erin brengen wat bij mij past?”, zegt hij in gesprek met het Algemeen Dagblad.



Inmiddels zijn de tijden op Villa Park gigantisch veranderd, want Aston Villa manifesteert zich op fraaie wijze in de Premier League….

