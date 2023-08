Het Belang van Persoonlijk Contact voor B2B Bedrijven: Bouwen aan Duurzame Relaties

B2B (business-to-business) klantrelaties die op de juiste manier worden onderhouden, kunnen de loyaliteit, betrokkenheid en verkoop verhogen. Bij het onderhouden van B2B klantrelaties kan het handig zijn om ze als individuele klanten te beschouwen in plaats van als groep. In dit artikel definiëren we wat een B2B-klantrelatie is, leggen we uit waarom het belangrijk is en geven we vijf manieren om ze te onderhouden.

Wat is een B2B-klantrelatie?

Een B2B-klantrelatie verwijst naar een bedrijf dat diensten of programma’s van een ander bedrijf gebruikt om hun doelen te bereiken of hun activiteiten te beheren. Een bedrijf biedt bijvoorbeeld een video- en chatsoftwareprogramma dat bedrijven gebruiken om met afdelingen te communiceren. Het bedrijf dat de klant is, maakt nu deel uit van de klantenkring van de aanbieder. B2B klantrelaties kunnen belangrijk zijn voor zowel het bedrijf dat het product of de dienst levert als het bedrijf dat het ontvangt. Voorbeelden van B2B klantrelaties zijn:

Fabrikanten van auto-onderdelen en autobedrijven

Management software bedrijven en bedrijven

Cyberbeveiligingsbedrijven en bedrijven

Fabrikanten van technologieonderdelen en mobiele telefoonbedrijven

Wat zijn de voordelen van een B2B-klantrelatie?

B2B-bedrijven kunnen een basis leggen en het vertrouwen met klanten behouden om sterke klantrelaties te ontwikkelen waar iedereen van profiteert. Enkele van deze voordelen kunnen zijn

1. Op kennis gebaseerde voordelen

Een belangrijk onderdeel van het onderhouden van klantrelaties is het begrijpen van de uitdagingen waarmee klanten kunnen worden geconfronteerd en het inspelen op hun behoeften. Als een klantbedrijf dat kinderspeelgoed maakt bijvoorbeeld een tekort aan materiaal heeft en op zoek is naar een andere leverancier, kan de leverancier hen doorverwijzen naar een betrouwbare klant om te helpen met hun probleem. Dit kan laten zien dat het bedrijf kennis heeft van de markt en connecties. Dit kan B2B-bedrijven ook helpen bij het bedenken en genereren van innovatieve ideeën voor huidige en potentiële klanten.

2. Persoonlijke voordelen

Het hebben van een persoonlijke B2B relatie kan helpen bij het opbouwen van een lange relatie, het uitbreiden van je klantenbestand en het verhogen van je inkomsten. Als een provider bijvoorbeeld een positieve persoonlijke relatie heeft met het bedrijf van zijn klant en die klant breidt zijn bedrijf uit, dan vergroot dat de kans dat de provider de nieuwe business binnenhaalt ten opzichte van concurrenten. Het creëren van een persoonlijke band met je klanten kan je betrokkenheid en toewijding aan het succes van hun bedrijf laten zien.

3. Financiële voordelen

Financiële voordelen zijn ook mogelijk met B2B klantrelaties en kunnen ertoe leiden dat klanten bereid zijn meer te betalen voor een product of dienst vanwege de positieve klantrelatie die ze krijgen. Een ander financieel voordeel van goed beheerde klantrelaties kan zijn dat de zakelijke kansen en efficiëntie toenemen, omdat er meer mogelijkheden zijn voor effectieve planning om aan de individuele behoeften van elke klant te voldoen.

Hoe beheer je een B2B klantrelatie

Stappen om B2B klantrelaties effectief en efficiënt te onderhouden zijn:

1. Monitoren en in contact blijven met klanten

Het monitoren van klanttevredenheid en succes kan je bedrijf helpen te begrijpen wat klanten echt willen en nodig hebben. Je kunt tools en technieken voor bedrijfsanalyse gebruiken, zoals software, om bij te houden hoe goed je bedrijf het doet bij huidige klanten. Gedetailleerde informatie uit gesprekken tussen accountmanagers en klanten kan ook helpen om hun tevredenheid en succes in de gaten te houden.

Het is belangrijk om in contact te blijven met klanten om ondersteuning te bieden en vast te stellen waar de belangrijkste verkoopargumenten of waarden liggen, die nuttig kunnen zijn voor marketing en promoties. Klanten die zich ondersteund voelen, of dat nu technisch of informatief is, zullen eerder geneigd zijn om een product of dienst opnieuw te gebruiken. Enkele manieren om in contact te blijven met klanten zijn:

Moedig feedback aan

Consistente en relevante communicatie onderhouden

Geef klanten een eenvoudige manier om contact op te nemen met het bedrijf

2. Zet een relatiegeschenk in

Een relatiegeschenk is van groot belang binnen B2B (business-to-business) om diverse redenen. Het geeft de mogelijkheid om zakelijke relaties te versterken door waardering en interesse te tonen, wat het vertrouwen kan vergroten. Daarnaast draagt het bij aan merkidentificatie en herinnering doordat het bedrijfslogo of -naam vaak zichtbaar is op het geschenk, wat kan leiden tot langdurige merkassociaties. Het ontvangen van een attent geschenk creëert positieve gevoelens bij de ontvanger en kan zo een positieve houding ten opzichte van het bedrijf stimuleren.

Ook bieden Gift Campaign relatiegeschenken mogelijkheden voor netwerken tijdens zakelijke gelegenheden en het tonen van dankbaarheid voor samenwerking, wat de werksfeer en samenwerking kan verbeteren. Bovendien onderscheidt het bedrijf zich ermee in een competitieve omgeving en kan het de klantenloyaliteit vergroten. Kortom, relatiegeschenken dragen bij aan positieve zakelijke relaties, merkbekendheid en groeimogelijkheden in een B2B-context.

3. Regelmatig feedback verzamelen

Het regelmatig verzamelen van feedback van klanten kan gunstig zijn voor B2B-klantrelatiebeheer om ruimtes of plaatsen voor operationele verbetering te identificeren. Het ontwikkelen en implementeren van anonieme enquêtes kan helpen bij het verzamelen van feedback van klanten. Bij het ontwikkelen van enquêtes is het belangrijk om de volgende vragen te overwegen:

Waar wil je feedback over krijgen?

Hoe kun je vragen onbevooroordeeld formuleren en toch de informatie krijgen die je zoekt?

Het overwegen van vragen als deze kan de kans op het ontvangen van nuttige feedback in anonieme enquêtes vergroten. Verzamelde informatie of gegevens kunnen vervolgens vaststellen of er specifieke behoeften van klanten zijn waar je product of dienst niet aan voldoet en kunnen wegen voor verbeteringen bieden.

4. Doelgerichte marketingcampagnes implementeren

B2B bedrijven kunnen hun kennis over de behoeften of doelen van klanten gebruiken om hun marketingcampagnes te richten en klanten te voorzien van de informatie die voor hen het meest relevant is. Als een groep klanten bijvoorbeeld als doel heeft om efficiënter te werken, kunnen marketingcampagnes zich op hen richten met strategieën en informatie over hoe ze het product of de dienst van het bedrijf kunnen gebruiken om efficiënter te werken. Dit voorbeeld kan relevant zijn voor elke gemeenschappelijke behoefte of doelstelling van klanten. B2B bedrijven kunnen doelgerichte marketingcampagnes implementeren via een verscheidenheid aan communicatiemiddelen, waaronder:

Email

Sociale media

Advertenties

B2B bedrijven die doelmarketing gebruiken, kunnen druppelcampagnes implementeren om klanten na verloop van tijd van informatie te voorzien en ze betrokken te houden. Deze campagnes kunnen vooraf worden geschreven, geïmplementeerd wanneer ze relevant zijn en bijgewerkt wanneer nodig.

5. Blijf geduldig

Het opbouwen en onderhouden van sterke klantrelaties is een proces en kan tijd kosten. Het is belangrijk om geduldig te zijn en relaties op een individuele en persoonlijke manier te onderhouden om het meeste uit de relatie te halen. B2B bedrijven moeten misschien ook hun aanpak van klantrelatiebeheer aanpassen om aan de behoeften van klanten te kunnen blijven voldoen.