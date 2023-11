Personeelstekort zal niet snel verdwijnen

Vergrijzing, verduurzaming en mogelijk ook deglobalisering hebben de komende jaren impact op de arbeidsmarkt. Deze trends zullen er per saldo aan bijdragen dat personeelstekorten waarschijnlijk niet zomaar verdwijnen, ondanks verdere afkoeling van de economie.

Dat blijkt uit een analyse van ING Research. Om zoveel mogelijk te voorkomen dat een gebrek aan personeel het realiseren van maatschappelijke ambities in de weg staat, is het economisch gezien belangrijk dat de overheid ook kritisch kijkt hoe het haar eigen arbeidsvraag in bedwang houdt.

Krappe arbeidsmarkt zit uitvoering overheidsbeleid in de weg

Geld was de afgelopen jaren niet het grootste probleem voor de Nederlandse overheid. De keuze om diverse maatschappelijke uitdagingen, zoals corona en de energiecrisis, aan te pakken resulteerde in hogere budgetten op veler terreinen. Toch bleek vaak dat budgetten niet werden uitgegeven; de zogenoemde onderuitputting op de overheidsbegroting was recent historisch groot. Belangrijke…