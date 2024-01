Perfectioneert de Zenbook Duo (2024) twee schermen in één laptop?

In de ‘desktop modus’ kan je de Zenbook Duo (2024) op z’n kant zetten, waarbij de laptop als flinke monitor werkt, met een zee aan werkruimte.

Twee schermen in één laptop, het is al heel wat keren geprobeerd. De Asus Zenbook Duo 2024 ziet eruit als een levensvatbaar product, in plaats van een interessant concept.

Het is dé beperking van een laptop: je hebt maar één beeldscherm. Een dat bovendien niet zo groot is, waardoor je effectieve werkruimte vaak nog minder is dan op een bureau beeldscherm. Vandaar dat heel wat laptopfabrikanten hebben geëxperimenteerd met modellen met meerdere schermen, waaronder ook Asus. Dat voert al de nodige jaren ‘Zenbook Duo’ modellen, met een twee, kleiner beeldscherm. De Asus Zenbook Duo (2024), ook wel UX8406, is de eerste waarvan we denken: dit zou weleens het ei van Columbus kunnen zijn.

ASUS Zenbook Duo (2024): licht en dun, toch twee schermen

De Asus Zenbook Duo volgt het concept van de Asus Zenbook 17 Fold,…