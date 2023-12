Pepe (PEPE) en Bonk (BONK) Stijgen Meer dan 30% in 7 Dagen, Experts Bespreken Altcoin Die Beide Zal Overtreffen

Disclaimer: Dit is een gesponsord bericht, afkomstig van een derde partij en valt buiten de verantwoordelijkheid van Newsbit. Bij investeren in presales van cryptocurrency gelden hoge risico’s, dus investeer verstandig en nooit meer dan u bereid bent te verliezen.

Met de recente macro-economische gebeurtenissen, zoals de Amerikaanse inflatiecijfers en de FOMC, omarmen beleggers risicovollere activa, wat leidt tot een rally in veel altcoins. Opvallend genoeg zijn Pepe (PEPE) en Bonk (BONK) met meer dan 30% gestegen.

Echter, in de schaduw houden experts een andere altcoin in de gaten die de markt zou kunnen leiden: Pullix (PLX), een nieuwe hybride exchange om handel en investeringen te democratiseren, met een verwachte stijging van 580% in de komende maanden. Lees verder om te ontdekken waarom experts optimistisch zijn over PLX.

Pepe (PEPE) en Bonk (BONK) Registreren Dubbelcijferige Groei

De Pepe meme-munt is de afgelopen maand met meer dan 56% gestegen, op dit…