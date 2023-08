Pepe Coin Koers Daalt Met 20%

De hele crypto markt staat naar beneden, maar Pepe Coin doet het nog een stuk slechter dan gemiddeld. De Pepe koers is met 16% gedaald over de de afgelopen week, en in de afgelopen maand zelfs met 28%, wat nu?

Dat Pepe het zo slecht doet, komt niet alleen door de volatiliteit van meme coins, maar is ook te danken aan de slechte marktcondities en de angst die de plotse crash van de markt met zich meebracht.

Het slechte momentum van de markt zorgt ervoor dat vele koersen aan het dalen zijn, en speculatieve munten zoals meme coins doen het over het algemeen nog slechter. Men vraagt zich dan ook af of het gedaan is met munten die gebaseerd zijn op Pepe the Frog.

Ondertussen wordt er in de crypto crash veel kapitaal verplaatst omdat mensen hun vermogen veilig willen stellen. Een plaats waar al voor meer dan $25 miljoen aan vermogen in zit is de Wall Street Memes (WSM) presale.

Pepe Coin Koers Voorspelling…