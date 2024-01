Pensioenportefeuille | Alle vermogenscategorieën op winst in 2023

De financiële markten lieten in 2022 en 2023 een volkomen tegengesteld beeld zien. In 2022 was zowel het rendement van de Bloomberg Global Aggregate Index – de breedste obligatie-index ter wereld – als de MSCI All Country aandelenindex -13% in euro’s. Deze twee voor de Pensioenportefeuille meest relevante vermogenscategorieën herstelden in 2023. De wereldwijde aandelenindex steeg afgelopen jaar maar liefst 18% in euro’s, maar de winst van de wereldwijde obligatie-index was met 4,7% in euro’s aanmerkelijk minder. Deze brede marktbewegingen bepaalden ook het rendement van de Pensioenportefeuille, die in 2022 het slechtste rendement ooit (-7,7%) boekte. Aan de ene kant teleurstellend, maar aan de andere kant was het…