Peer Koopmeiners laat van zich horen na veelbesproken moment met Kenneth Taylor

In de slotfase van het duel tussen Almere City en Ajax claimden de Amsterdammers een penalty toen naar de vlakte werd gewerkt door . De middenvelder beukte de Ajacied op volle snelheid naar het gras, maar Bas Nijhuis zag er geen strafschop in. Koopmeiners komt op Instagram met een reactie op het moment.

Bij een 1-1 stand leek Taylor op weg naar een grote kans voor de bezoekers, maar toen was daar ineens Koopmeiners. ESPN vraagt zich op hun Instagram-account af of Ajax recht had op een penalty na dit moment. Een groot deel van de volgers vindt van wel. Ook Koopmeiners laat van zich horen in de reacties.



“Geen penalty”, reageert de middenvelder van Almere City. In een mum van tijd haalt Koopmeiners veel likes binnen op de opmerking. Niet iedereen kan overigens lachen op de teksten van de 23-jarige Amsterdammer. Ook Jerzy Dudek, oud-doelman van onder meer Feyenoord en Liverpool, is van mening dat de bal niet op de stip moest worden gelegd.

