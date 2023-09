Pedrosa ziet waarde van MotoGP-zege 38-jarige Rossi na podiumduel

Dit weekend staat Dani Pedrosa in Misano voor de tweede keer dit jaar met een wildcard aan de start van een MotoGP-raceweekend. In de sprintrace van de Grand Prix van San Marino maakte de rijder, die volgende maand 38 jaar wordt, indruk door met Francesco Bagnaia om het laatste podiumplekje te strijden. De testcoureur van KTM won dat duel niet, maar bleef teamgenoot Brad Binder in de slotfase wel voor om zo de vierde plek veilig te stellen. Nu Pedrosa ondanks zijn relatief hoge leeftijd nog altijd competitief competitief is, is hij gaan inzien hoe bijzonder de successen van Valentino Rossi op hogere leeftijd waren. De zevenvoudig MotoGP-kampioen racete door tot zijn 42ste en won in 2017 in Assen als 38-jarige zijn laatste race.

“Wat ik kan zeggen nu ik die leeftijd heb, is dat ik het niet genoeg op waarde heb geschat dat Valentino Rossi op zijn 37ste nog won en Loris Capirossi op zijn 38ste”, vertelde Pedrosa na afloop van de sprintrace in Misano. “Ik…