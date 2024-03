PEC Zwolle-middenvelder Davy van den Berg speelt zich in de kijker van FC Twente

is bezig aan een goed seizoen en dat blijft niet onopgemerkt. De PEC Zwolle-middenvelder heeft zich in de kijker gespeeld van FC Twente, dat in de 24-jarige spelmaker een mogelijke vervanger ziet van Michal Sadílek. Dat weet FCUpdate-journalist Mounir Boualin te melden. Sadílek is bij FC Twente in het bezit van een aflopend contract en lijkt na dit seizoen een nieuw avontuur aan te gaan.

Van den Berg streek in de zomer van 2022 neer bij PEC Zwolle. De club was toen een paar maanden geleden gedegradeerd naar de Keuken Kampioen Divisie en er alles aan gelegen om zo snel mogelijk terug te keren op het hoogste niveau. Dat is PEC Zwolle gelukt en een belangrijke rol was weggelegd voor onder meer Van den Berg. Hij was in 33 wedstrijden goed voor drie doelpunten en zeven assists en had daarmee dus een belangrijk aandeel in de promotie naar de Eredivisie.



De aanvallende middenvelder, die in het verleden ook actief was voor onder meer FC Utrecht…