PDF omzetten naar Word: dat kan zo

Zo nu en dan wil je een pdf omzetten naar een document. De redenen kunnen talloos zijn. Misschien wil je een klein stukje uit een document printen en wil je dat op een zo efficiënt mogelijke manier doen, of wil je de tekst gebruiken in een ander document. Dat kan, nadat je hebt omgezet naar een bewerkbaar formaat als .doc. Daarvoor kun je een drietal programma’s gebruiken:

Optie 1: PDF omzetten naar Word via Acrobat Reader

De kortste klap is om het dicht bij huis te houden. Zet een pdf om naar Word met behulp van het gratis programma Adobe Acrobat Reader!

Het nadeel van deze methode is dat het omzetten zelf niet gratis is. Je zult er voor moeten betalen – 2,05 euro per maand, om precies te zijn. Het converteren zelf gaat heel eenvoudig. Klik in de rechterbalk op PDF exporteren of ga naar het menu…