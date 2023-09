PayPal lanceert functie waarmee met crypto kan worden betaald ~ Crypto-Gids

Volgens de aankondiging van PayPal is de functie waarmee gebruikers direct kunnen uitgeven door hun cryptogeld om te zetten in dollars aangekondigd.

De wereldwijde online betaalgigant PayPal heeft een nieuwe functie aangekondigd waarmee web3 handelaren cryptocurrency betalingen van hun klanten in de Verenigde Staten kunnen accepteren.

De functie, PayPal On and Off Ramps genaamd, is een integratie met PayPal’s bestaande service, waarmee Amerikaanse consumenten crypto’s kunnen kopen en verkopen die PayPal ondersteunt.

Met PayPal On and Off Ramps kunnen wallets, dApps en NFT marktplaatsen integreren met PayPal’s betalingsplatform waardoor klanten op een snelle en naadloze manier crypto’s kunnen kopen en verkopen in de VS. De functie zal ook profiteren van PayPal’s fraudebeheer, chargeback en geschil beveiligingscontroles en -tools.

Volgens PayPal kunnen Web3 handelaren profiteren van deze functie door zich aan te sluiten op de betrouwbare betalingservaring van PayPal en hun…