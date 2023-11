PayPal krijgt Britse cryptolicentie na korte stopzetting van lokale Bitcoin-aankopen

In een belangrijke ontwikkeling heeft PayPal, de toonaangevende speler in de wereld van betalingsdiensten, groen licht gekregen van de Britse Financial Conduct Authority (FCA) om cryptocurrencydiensten aan te bieden in het Verenigd Koninkrijk (VK).

De goedkeuring is verkregen

Volgens officiële gegevens van de Financial Conduct Authority (FCA) heeft PayPal op 31 oktober 2023 de goedkeuring gekregen voor het aanbieden van bepaalde crypto-activiteiten in het Verenigd Koninkrijk. Uit het FCA-register blijkt dat PayPal beperkingen heeft opgelegd aan zijn financiële dienstverleningsactiviteiten.

Deze beperkingen omvatten onder andere het stopzetten van het accepteren van nieuwe klanten en het beperken van de functionaliteit voor bestaande klanten om de verkoop te behouden. Het register vermeldt ook dat het bedrijf zijn huidige aanbod van crypto-activa niet kan uitbreiden. Dit omvat diverse activiteiten, zoals crypto-uitwisselingsdiensten, deelname aan initiële…