Paypal kan margetwijfels wegnemen – BeleggersBelangen.nl

Drie maanden geleden leverde de combinatie van een afzwakkende volumegroei en margedruk een flinke tegenvaller op bij de cijferpublicatie van Paypal. De markt voor het afhandelen van online betalingsverkeer heeft sindsdien geen groeispurt doorgemaakt. Bij de kwartaalrapportage op 1 november kan de onderneming meer optimistisch naar de toekomst kijken.



In de eerste plaats worden de cijfers deze keer niet vertekend door een afboeking van $1,2 mrd op de Europese ‘buy now pay later’-portefeuille. Hierdoor wordt de vrije kasstroom weer duidelijk positief. Daar komt bij dat het bedrijf goede stappen neemt om de concurrentiepositie te versterken. Begin oktober bereikte het een akkoord over het toevoegen van betaalkaarten aan Apple…