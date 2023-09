Paul de Leeuw laat ouderen bij optreden in de steek

Paul de Leeuw trad op voor oudere mensen in een zorgcentrum, maar liet hen vol verbazing achter. Waar ze dachten dat het een leuk optreden zou worden, bleek het in de realiteit toch heel anders.

De carrière van Paul de Leeuw

Je hoort eigenlijk nooit echt iets over Paul de Leeuw, hij is er wel, hij doet zo zijn dingen. Soms zie je hem ook een keer voorbij komen in een programma of hoor je dat hij zijn villa in Blaricum heeft verkocht.

Toch is Paul de Leeuw nog in te huren voor verschillende optredens of iets dergelijks. Maar of je dat moet willen, blijkt ook nog maar de vraag.

Het optreden van Paul de Leeuw

Paul de Leeuw gaf een optreden in een zorgcentrum in Duiven. De ouderen die hierbij aanwezig waren deden mee aan een actie van KNORR. Ze hebben een concert van Paul de Leeuw gewonnen. Maar volgens Yvonne Coldeweijer liet hij de ouderen compleet in shock achter.

“Nadat Paul had opgetreden, wilde de client van de zorgspion hem een hand geven en hem bedanken voor het concert.. maar…