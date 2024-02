Patty Brard jankt ogen uit de kop na snuiffestijn: ‘Heb geen rem meer’

In de nieuwe dramaserie ‘PATTY’ (ja, er is daadwerkelijk een serie gemaakt over glamourgranny Patty Brard) zie je de presentatrice aan de lopende band snuiven en zuipen. Volgens de losbandige meid is het een godswonder dat ze überhaupt nog op de been is, zo vertelt ze in een uitgebreid interview met Mezza.

‘Hoe dom!’

Naar eigen zeggen heeft het fuivende fossiel een rustige basis gevonden in Almere en op Ibiza. “Toen ik alle drank en drugs voorbij zag komen in PATTY schrok ik echt. Jezus, Brard! Ik sta constant met een sigaret en als full-size Patty prop ik me helemaal vol. Het is een wonder dat ik er nog ben. Hoe dom. En ook zo zonde van mijn tijd, al die feesten en partijen,” jammert Pats.

Geen rem

Ze vervolgt: “Had ik dat gvd maar twintig jaar eerder beseft. Ik ben zes jaar terug precies op tijd gestopt. Met alles. Te veel eten, drank, drugs, sigaretten. Omdat ik merkte dat ik niet meer fris was. Ik kan…