Patty Brard is proefkonijn voor de zieke fantasieën van haar kapper: ‘Is dit een pruik??’

Ook wanneer je bijna 70 bent kun je nog volop experimenteren, zo bewijst Patty Brard in een recente video. Zowel Pats als haar kapper lijken in een driekwart-life crisis te verkeren en dat uit zich in het nemen van gigantische risico’s. Zo mag Patty nu nog wel eens aanschuiven bij Shownieuws, maar na een gedaantewisseling als deze kan dat zomaar einde oefening zijn. “Patty, wat is dit?”

Pats deelt een video op Instagram waarin ze poseert voor de spiegel. Met een flinke pony die haar ogen deels bedekt en asblonde highlights verschijnt ze in beeld. Hoewel Brard wel vaker uitpakt met haar looks, moeten fans iets langer wennen aan deze metamorfose. De diva is zelf in ieder geval reuze tevree met de knipkunsten van haar friseur. In het bijschrift van de video schrijft ze: “Zoooooo blij met mijn haar!”

Geschokte reacties

Hoe enthousiast Pats zelf is, zo teleurgesteld is haar aanhang. “Je bent prachtig, maar dit lijkt te…