Patty Brard haalt keihard uit naar Yolanthe Cabau: ‘uitnodiging weggegooid’

Patty en haar grote mond hebben zich weer flink uitgeleefd. Ze kozen ervoor om afgelopen weekend op televisie het verbale vuur te openen op Yolanthe Cabau. De geparfumeerde Shownieuws-granaat is door de actrice uitgenodigd op een goededoelenfeest, maar moest voor geheimhouding tekenen.

Fan van Nicolette

Patty is daar niet van gediend en heeft die uitnodiging nu weggemikt. Yolanthe wordt dus keihard geskipt, maar Brard was gisteren wel bij het jubileumfeest van Nicolette van Dam en haar broer, die in Amsterdam samen een brasserie runnen. “Ik was er. Ik mocht er zonder iets te tekenen in en ik mag er ook wat over vertellen”, sneert Brard in Shownieuws.

Een flinke roedel BN’ers was aanwezig op het feest van Nicolette. “Heel bekend Nederland komt eropaf, iedereen gunt het ze ook, het zijn mensen die keihard werken.”

Loslippige figuren

Waar Yolanthe Patty het zwijgen probeerde op te leggen via een contract, verwelkomt Nicolette zonder pardon…